Reuters показав вражаючі осінні фото з білоруського заповідника Налібоцька пуща (фоторепортаж)
15:14, 21 вересня 2018Фотозвіти
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Налібоцька пуща вважається найбільшим лісовим масивом в Білорусі.
Фотосервіс Reuters опублікував вражаючі фото білоруського ландшафтного заповідника Налібоцька пуща.
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Зазначимо, Налібоцька пуща є найбільшим лісовим масивом в Білорусі, охоплюючи території двох областей. Відрізняється надзвичайно багатим та різноманітним рослинним та тваринним світом.
Зокрема, одним з найпоширеніших видів тварин у Налібоцькому лісі є благородний олень.
Нагадаємо, раніше Reuters показав природу уельського острова Скомер - справжнього раю для диких тварин.
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