Reuters показав вражаючі осінні фото з білоруського заповідника Налібоцька пуща (фоторепортаж)

Налібоцька пуща вважається найбільшим лісовим масивом в Білорусі.

Фотосервіс Reuters опублікував вражаючі фото білоруського ландшафтного заповідника Налібоцька пуща.

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Зазначимо, Налібоцька пуща є найбільшим лісовим масивом в Білорусі, охоплюючи території двох областей. Відрізняється надзвичайно багатим та різноманітним рослинним та тваринним світом.

Зокрема, одним з найпоширеніших видів тварин у Налібоцькому лісі є благородний олень.

Нагадаємо, раніше Reuters показав природу уельського острова Скомер - справжнього раю для диких тварин.