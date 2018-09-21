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Reuters показав вражаючі осінні фото з білоруського заповідника Налібоцька пуща (фоторепортаж)

15:14, 21 вересня 2018
Фотозвіти
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Зазначимо, Налібоцька пуща є найбільшим лісовим масивом в Білорусі, охоплюючи території двох областей. Відрізняється надзвичайно багатим та різноманітним рослинним та тваринним світом.

Зокрема, одним з найпоширеніших видів тварин у Налібоцькому лісі є благородний олень.

Нагадаємо, раніше Reuters показав природу уельського острова Скомер - справжнього раю для диких тварин.

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Теги: #Білорусь#заповідник#олені#природа