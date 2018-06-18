Рай для диких тварин: Reuters показав природу уельського острова Скомер (фоторепортаж)

Острів Скомер відомий насамперед своєю природою. в першу чергу, найбільшими колоніями буревісника і тупиків.

Фотосервіс Reuters опублікував дуже милі фото мешканців унікальною дикої природи острова Скомер біля західного узбережжя Уельсу (Великобританія).

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Зазначимо, острів Скомер відомий в першу чергу своєю природою: тут гніздяться близько половини популяції звичайних буревісників, місцева колонія тупиків є найбільшою у Великобританії, а скомерська популяція полівки (підвид рудої полівки) є унікальним видом на острові.

Також острів Скомер відомий своїми археологічними знахідками - кам'яними колами, менгирами і останками доісторичних поселень. На Скомері знаходиться національний заповідник, ділянка особливого наукового інтересу і спеціальна охоронна зона. Більша частина острова є древнім пам'ятником. Острів знаходиться в оточенні морського заповідника і управляється Охороною дикої природи Південного і Західного Уельсу.

При цьому на острові діє хостел для відвідувачів і туристів.

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