Побачити скульптури у місті Лева можна буде протягом мінімум тижня.

У Львові біля головної ялинки міста скульптори створили дивовижні льодові фігури.

Читайте такожУ МОЗ дали рекомендації туристам під час новорічних святЦьогоріч фестиваль льодових скульптур 2021 проходить під гаслом "Відродження". Кореспондент УНІАН показав фото крижаної краси.

Серед скульптур — ангели, лев, серце й 2021 рік, який вирізали з льоду.

Новорічні святкування у Львові: що відомо

18 грудня у центрі Львова вже традиційно до Дня Святого Миколая засвітили ялинку. Досі це завжди було видовищно — зі сценою, музикою та виступами. Але цього разу масового дійства не влаштували через карантинні обмеження.

Урочисте відкриття ялинки транслювали онлайн і просили людей не йти на святкування, але мало хто з містян прислухався.

Новорічна ялинка — пишна та яскрава. Її висота - 16 метрів. Красуня оздоблена лише світловими гірляндами довжиною понад кілометр. Вогники - біло-жовтих відтінків та теплих кольорів.

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Автор: Ольга Робейко