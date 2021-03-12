Такі хмари називають вим'яподібними, утворюються вони у теплу пору року до чи після грозового шторму.

У небі над Берліном (Німеччина) 11 березня 2021 року з'явилися незвичайні хмари.

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Рідкісне природне явище жителі міста зафільмували одразу у кількох районах німецької столиці - Нойкьольн, Мітте, Веддінг та інші.

Також берлінці активно ділилися фото на своїх Instagram-сторінках.

До речі, як можна побачити на окремих фото - деякий час одночасно з такими хмарами можна було побачити і веселку.

Як йдеться в сюжеті ТСН, такі хмари називають вим'яподібними - вони утворюються у теплу пору року до чи після грозового шторму. Часу на те, аби пороздивлятися рідкісне явище, зазвичай, небагато, адже живуть такі хмари від кількох десятків хвилин до пари годин.

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Автор: Марина Григоренко