Більше 10 років на дзвіниці проводилася реконструкція.

З 22 листопада 2023 року всі бажаючі можуть потрапити на велику дзвіницю Києво-Печерської Лаври, закриту для відвідування аж 30 років.

Як повідомляє фотокореспондент УНІАН, який одним з перших побував на відреставрованій дзвіниці, більше 10 років на ній проводилася реконструкція. Так, в 2012 році там були розпочаті відновлювальні роботи, проте тоді вдалося завершити тільки першу чергу. Лише цього року на гроші благодійників були відреставровані третій і четвертий яруси дзвіниці, куди тепер можуть потрапити туристи.

Велика Лаврська дзвіниця – цікаві факти

Велика дзвіниця в неокласичному стилі, зведена на території Києво-Печерської лаври в середині 18 століття, є не тільки найвищою спорудою комплексу, але також і найвищою релігійною будовою Києва. Більш того, протягом близько півтора століття вона залишалася найвищою будівлею Києва.

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Висота Великої Лаврської дзвіниці становить 96,52 метра з хрестом, а щоб піднятися на її вершину, потрібно пройти 374 сходинки.

Під час Другої світової війни в 1941 році радянські диверсанти підірвали Успенський собор, що стояв поруч з дзвіницею, але сама вона зовсім не постраждала.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року Господарський суд міста Києва повернув державі 80 об'єктів Києво-Печерської лаври, які раніше контролювала УПЦ МП.

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