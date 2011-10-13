Вінницькій вежі – 100 років
09:27, 13 жовтня 2011Вінниця
0 0
Візитівка міста
Символ Вінниці, пам’ятка архітектури - вежа у сквері Козицького відзначила 100-літній ювілей. Водонапірну вежу спроектував архітектор Григорій Артинов. Однак забезпечувала вона місто водою недовго. Під час війни у ній був спостережний пункт, пожежна каланча і, навіть, жили люди. Тепер у башті розташований музей воїнів-інтернаціоналістів і Подільський туристично-інформаційний центр.
На святкуванні сторіччя вежі директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька та його старший науковий співробітник Надія Добровольська розповіли про історію споруди. Виступили творчі колективи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter