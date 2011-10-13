Вінницькій вежі – 100 років

Символ Вінниці, пам’ятка архітектури - вежа у сквері Козицького відзначила 100-літній ювілей. Водонапірну вежу спроектував архітектор Григорій Артинов. Однак забезпечувала вона місто водою недовго. Під час війни у ній був спостережний пункт, пожежна каланча і, навіть, жили люди. Тепер у башті розташований музей воїнів-інтернаціоналістів і Подільський туристично-інформаційний центр.

На святкуванні сторіччя вежі директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька та його старший науковий співробітник Надія Добровольська розповіли про історію споруди. Виступили творчі колективи.

