Відроджується «Янівський базар»

Фестиваль із майстер-класами

16 жовтня в Іванові Калинівського району відбудеться фестиваль-ярмарок «Іванівські толоки». Таким чином організатори хочуть відновити славнозвісний «Янівський базар».

- У рамках фестивалю пройдуть майстер-класи з лозоплетіння, гончарного мистецтва, вишивки, - зазначає ведуча фестивалю, художній керівник Калинівського РБК Світлана Крикун. – Будуть виступи народних аматорських колективів. Бажаючі зможуть придбати сувенірну продукцію та ковбасні вироби місцевого виробництва.

Початок фестивалю о 12.00.

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