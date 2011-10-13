Відроджується «Янівський базар»
09:43, 13 жовтня 2011Вінниця
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Фестиваль із майстер-класами
16 жовтня в Іванові Калинівського району відбудеться фестиваль-ярмарок «Іванівські толоки». Таким чином організатори хочуть відновити славнозвісний «Янівський базар».
- У рамках фестивалю пройдуть майстер-класи з лозоплетіння, гончарного мистецтва, вишивки, - зазначає ведуча фестивалю, художній керівник Калинівського РБК Світлана Крикун. – Будуть виступи народних аматорських колективів. Бажаючі зможуть придбати сувенірну продукцію та ковбасні вироби місцевого виробництва.
Початок фестивалю о 12.00.
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