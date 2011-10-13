«Осінній марафон» вінницьких котів і собак
09:46, 13 жовтня 2011Вінниця
0 0
Хизуватимуться стрижками і талантом
15 жовтня об 11.00 у кінотеатрі «Росія» м.Вінниці відбудеться виставка котів і собак «Осінній марафон».
За словами організаторів, виставка, на якій одночасно представлятимуть і котів, і собак, у Вінниці відбудеться вперше. Змагання тварин проходитиме два дні. На переможців чекають титули чемпіонів. У рамках заходу плануються змагання з тренування, на кращу стрижку, парад костюмів та конкурс талантів улюблених вихованців.
Бажаючі зможуть придбати цуценят, кошенят.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter