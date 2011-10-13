«Осінній марафон» вінницьких котів і собак

09:46, 13 жовтня 2011
Вінниця
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Хизуватимуться стрижками і талантом

15 жовтня об 11.00 у кінотеатрі «Росія» м.Вінниці відбудеться виставка котів і собак «Осінній марафон».
За словами організаторів, виставка, на якій одночасно представлятимуть і котів, і собак, у Вінниці відбудеться вперше.  Змагання тварин  проходитиме два дні. На переможців чекають титули чемпіонів. У рамках  заходу плануються змагання з тренування, на кращу стрижку, парад костюмів та конкурс талантів улюблених вихованців.
Бажаючі зможуть придбати цуценят, кошенят.

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