«Осінній марафон» вінницьких котів і собак

15 жовтня об 11.00 у кінотеатрі «Росія» м.Вінниці відбудеться виставка котів і собак «Осінній марафон».

За словами організаторів, виставка, на якій одночасно представлятимуть і котів, і собак, у Вінниці відбудеться вперше. Змагання тварин проходитиме два дні. На переможців чекають титули чемпіонів. У рамках заходу плануються змагання з тренування, на кращу стрижку, парад костюмів та конкурс талантів улюблених вихованців.

Бажаючі зможуть придбати цуценят, кошенят.