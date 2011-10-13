Ірен Роздобудько завітає до вінницької книгарні «Є»

Як відомо, вінницька книгарня «Є» - це не просто книжковий магазин, а сучасний і динамічний культурний формат.

В жовтні гостей запрошують на цикл зустрічей. 17 жовтня о 18:00 відбудеться засідання історичного клубу "ХроноТоп". Дискусія "Єремія Вишневецький: з(а)ради чого?" за участі доктора історичних наук, професора Вінницького державного педагогічного університету Олексія Струкевича.

18 жовтня о 18:00 відбудеться презентація збірки Богдани Матіяш "Твої улюблені пси

та інші звірі" (за участі автора).

19 жовтня о 18:00 відбудеться презентація експериментальної збірки Віктора

Мельника "Трильярди сонетів". В програмі прийме участь голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменниківМихайло Каменюк та поетеса й бард Юлія

Броварна.

21 жовтня о 18:00 презентацує свою нову книгу "Я знаю, що ти знаєш, що я знаю" Ірен Роздобудько. Спеціальний гість - поет-пісняр Ігор Жук.