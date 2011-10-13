Поля Вінниччини позасівають буряками
Цукрозаводам не вистачає сировини
Голова облдержадміністрації Микола Джига вважає, що збільшення посівних площ під цукровим буряком вирішить проблему нестачі сировини для підприємств галузі. Уже на наступний рік заплановано посіяти в півтора рази більше, ніж цьогоріч, - в межах 110 тис. га. Про це керівник області повідомив під час візиту на підприємство ТОВ «Турбівська цукрова компанія», що в Липовецькому районі.
Вирощування цукрового буряку є одним з найбільш рентабельних видів аграрного бізнесу, підкреслює голова облдержадміністрації. З одного гектара цієї культури можна отримати до 2 тис. доларів прибутку, уточнив він.
Також очільник області відзначив, що в процесі модернізації цукрових заводів необхідно звернути увагу на енергетичну складову виробництва. Адже в собівартості готової продукції закладається недешева ціна імпортного газу, на якому працюють цукроварні.
Середня оптово-відпускна ціна на цукор сезону 2011 року становить 6,5 грн. за кг. Голова облдержадміністрації запевнив: владні органи контролюватимуть роздрібні ціни на цей важливий продукт в торговельних мережах. «Ціни повинні бути прийнятними для населення, адже це – соціальне питання», - підкреслив Микола Джига.
Всього в області працюють 14 цукрових заводів, якими уже вироблено понад 160 тис. тонн «солодких кристалів».