Поля Вінниччини позасівають буряками

Голова облдержадміністрації Микола Джига вважає, що збільшення посівних площ під цукровим буряком вирішить проблему нестачі сировини для підприємств галузі. Уже на наступний рік заплановано посіяти в півтора рази більше, ніж цьогоріч, - в межах 110 тис. га. Про це керівник області повідомив під час візиту на підприємство ТОВ «Турбівська цукрова компанія», що в Липовецькому районі.

Вирощування цукрового буряку є одним з найбільш рентабельних видів аграрного бізнесу, підкреслює голова облдержадміністрації. З одного гектара цієї культури можна отримати до 2 тис. доларів прибутку, уточнив він.

Також очільник області відзначив, що в процесі модернізації цукрових заводів необхідно звернути увагу на енергетичну складову виробництва. Адже в собівартості готової продукції закладається недешева ціна імпортного газу, на якому працюють цукроварні.

Середня оптово-відпускна ціна на цукор сезону 2011 року становить 6,5 грн. за кг. Голова облдержадміністрації запевнив: владні органи контролюватимуть роздрібні ціни на цей важливий продукт в торговельних мережах. «Ціни повинні бути прийнятними для населення, адже це – соціальне питання», - підкреслив Микола Джига.

Всього в області працюють 14 цукрових заводів, якими уже вироблено понад 160 тис. тонн «солодких кристалів».