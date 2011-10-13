В обласній психоневрологічній лікарні провели акцію «Стоп-інсульт-2011»

На базі відділення № 22 (інсультне), що діє в психоневрологічній лікарні імені академіка О.Ющенка, було організовано відкрите відвідування лікарняних кабінетів, де усі бажаючі могли виміряти артеріальний тиск та визначити персональний ризик виникнення інсульту.

- Інсульт в Україні помолодшав, - стверджує завідуюча відділенням, заслужений лікар України Тетяна Височанська.. - Найголовніший фактор - гіпертонічна хвороба. До неї призводить як стресове життя, так і погана екологія. Саме тому важливе своєчасне звернення до лікарів, терміновий виклик «швидкої» допомоги.

За словами фахівців, статистика невтішна: інсульт щорічно забирає з життя в 10 разів більше жінок, ніж рак молочної залози. Від інсульту помирають більше людей, ніж від туберкульозу, СНІДу та інших інфекційних хвороб разом узятих.