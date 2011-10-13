Вінницькі жінки з раком молочної залози не хочуть лікуватись

У 2010 році на Вінниччині діагностовано понад 500 випадків раку молочної залози(РМЗ). Проте, на перших стадіях хвороби, після лікування якої виживає 95% жінок, рак виявляють лише в третини пацієнток. Але й ті, що мають всі шанси на подальше повноцінне життя, лікуються не всі.

16% жінок відмовляються від лікування навіть за відсутності протипоказань. Це призводить до того, що кожна двадцята після встановлення діагнозу не доживає й року.

З огляду на серйозність проблеми, МБФ «Український жіночий фонд» під егідою фонду ім. Сьюзен Комен, - світового лідера руху в боротьбі проти РМЗ, - провів у Вінниці засідання тематичного «круглого столу». Його учасники серед причин високої смертності від РМЗ в Україні виділили саме низький рівень діагностики захворювання.

На жаль, наші жінки недбало ставляться до власного здоров`я, недостатньо обізнані в питанні профілактики онкології та високої ймовірності позитивного результату при завчасному її виявленні. А ще – через страх і безгрошів`я не звертаються до профільних установ, йдуть до знахарів, або не лікуються взагалі.

Покращити ситуацію намагається «третій сектор». Вінницька коаліція громадських організацій з протидії РМЗ впроваджує на теренах області програму «Глобальна ініціатива з обізнаності щодо раку молочної залози». В рамках «круглого столу» Коаліція заручилась підтримкою профільної комісії облради, зокрема, щодо створення циклу просвітницьких телепрограм з проблеми онкології молочної залози. Що, ймовірно, врятує не одне людське життя.