Вінницький КОД зібрав вінничан на мітинг підтримки Тимошенко

Комітет опору диктатурі і провів у Вінниці мітинг протесту «проти несправедливого вироку Юлії Тимошенко».

«Батьківщина». «Свобода», НРУ та незалежна профспілка «Голос народу» зібрали прихильників екс-прем’єрки, аби засвідчити прихильність та підтримку лідери опозиції.

Тим часом силові структури навіть після оголошення вироку суду Юлію Тимошенко в спокої не залишили. Поки опозиціонери мітингували, СБУ повідомила , що порушено кримінальну справу проти Тимошенко за спробу перевести борги корпорації ЄЕСУ на державу. Йдеться про 4.5 млн. доларів США, які ЄЕСУ свого часу заборгувала Міноборони РФ.

Голова облорганізації ВО «Батьківщина Людмила Щербаківська сказала, що під час сесії Вінницької обласної ради опозиціонери проведуть мітинг у підтримку Юлії Тимошенко.

- Тоді (28 жовтня) ми побачимо, хто із депутатів дійсно підтримує демократичні цінності, - сказала Щербаківська.