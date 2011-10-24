Вінницькому медколеджу - 90

Студентів та викладачі вітали Любов Спірідонова та Степан Нешик

Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного відсвяткував 90-річний ювілей. З цією визначною датою викладачів і студентів від імені голови облдержадміністрації Миколи Джиги та голови обласної Ради Сергія Татусяка привітали керуючий справами виконавчого апарату облради Степан Нешик та заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова.

У подарунок ювілярам піднесли книги із серії «Україна: історія великого народу». Натомість адміністрація коледжу організувала для усіх присутніх святковий концерт.

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