Народ «ломонувся» у село

На Вінниччині з початку року відбулось зростання кількості населення за рахунок мігрантів.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 1450 осіб. Це сталося за рахунок міграційного приросту населення у сільській місцевості – 1724 особи, у міських поселеннях області зареєстровано міграційне скорочення населення – 274 особи.

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 вересня 2011 року становила 1637,5 тис. осіб. Із загальної кількості жителів 813,8 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 823,7 тис. осіб – у сільській місцевості.