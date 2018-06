«Рожева стрічка» об’єднала вінничан у боротьбі з раком молочної залози

У неділю, 23 жовтня, у Вінниці відбулась акція «Рожева стрічка єднає небайдужих».

Мета акції - надання громадянам достовірної інформації про рак молочної залози, об’єднання спільних зусиль у боротьбі з недугою та популяризація здорового способу життя. Адже як повідомила голова правління Українського Жіночого Фонду Наталя Карбовська, за даними національного канцреєстру, Вінниччина – одна з областей, де найвищий показник діагностування раку молочної залози на І та ІІ стадії, тобто коли рак виліковується. Однак після діагностування хворі зникають з поля зору медиків. Відповідно дуже високий рівень смертності саме від раку молочної залози.

- Рак молочної залози вийшов на перше місце, обігнавши рак легень і рак кишечника, - наголосила на прес-конференції, яка проходила у рамках акції, завідуюча кабінетом гінекологічної ендокринології і мамології, кандидат меднаук Світлана Косьяненко. -

І це тоді, як молочна залоза – зовнішня локалізація. По Вінницькій області кожних три доби реєструється 2 нових випадки виявлення раку, а за 5 днів помирає дві жінки працездатного віку - 40-50 років. Підраховано, що за 20 років ми можемо втратити до 30% жіночого населення. Це страшні цифри. Але ми не хочемо налякати цими цифрами. Адже у структурі захворюваності молочної залози рак займає лише 2 %. Все решта – доброякісні процеси, які підлягають лікуванню.

Враховуючи глобальність проблеми раку молочної залози, Вінницька г.о. «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» (голова Світлана Дубина) і ініціювала акцію. У рамках акції відбувся велопробіг «За життя», музмоб за участю вінницьких музичних гуртів «Ларус», «Сердже Дженіфер» та «Wind of changes». Волонтерські десанти розповсюдили понад 10 тисяч тематичних буклетів.

Акція відбулася за підтримки Вінницької міської ради, Фонду ім. Комен ( Susan G. Komen for the Cure) - найбільшого всесвітнього масового співтовариства людей, що перенесли рак молочної залози) та Українського Жіночого Фонду.