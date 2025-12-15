Акції компанії підскочили на 3,4% у понеділок, а з кінця червня зросли більш ніж удвічі.

Один з найбільших гірничодобувних концернів Китаю CMOC Group уклав угоду на 1 мільярд доларів з купівлі бразильського бізнесу Equinox Gold Corp, який контролює кілька золотих родовищ, пише Bloomberg.

Компанія отримає повне право власності на дві компанії Equinox – Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold Corp. – які управляють кількома шахтами та родовищами в Бразилії. Equinox отримає 900 мільйонів доларів готівкою, а також умовний платіж у розмірі 115 мільйонів доларів через рік після закриття угоди.

Китайська компанія - один із найшвидше зростаючих гірничодобувних гравців у світі. У 2023 році вона обійшла Glencore Plc і стала найбільшим виробником кобальту, а також має значні мідні активи. Завдяки високим цінам на промислові метали CMOC демонструє сильні фінансові результати і раніше цього року заявляла, що зосередиться на угодах злиття та поглинання у сферах міді, золота та так званих малих металів.

Акції CMOC у Гонконзі підскочили на 3,4% у понеділок, а з кінця червня зросли більш ніж удвічі.

Зазначається, що цього року ціна на золото зросла майже на дві третини та досягла рекордних максимумів через зростання попиту на інвестиційні активи, тоді як ціна на мідь зросла більш ніж на 30% через високе споживання та простої шахт, також досягнувши історичного піку.

Раніше цього року CMOC придбала канадську Lumina Gold Corp. за 581 млн канадських доларів (422 млн дол США), щоб отримати доступ до найбільшого первинного родовища золота в Еквадорі.

Угода надасть CMOC повний контроль над шахтами Aurizona, RDM, Fazenda та Santa Luz із сукупним річним видобутком близько 8 тонн золота. Загальний обсяг виробництва потенційно може зрости більш ніж до 20 тонн після запуску однієї з шахт в Еквадорі. Завершити угоду планують у першому кварталі наступного року.

Китай на ринку золота – останні новини

Аналітики вважають, що непублічні закупівлі золота Китаєм можуть перевищувати офіційні дані більш ніж у 10 разів, оскільки країна намагається зменшити залежність від долара США, що провокує рекордне зростання цін на дорогоцінний метал. Деякі експерти вважають, що фактичні резерви Китаю можуть становити близько 5000 тонн — удвічі більше за офіційні дані.

У листопаді Китай відкрив найбільше у своїй сучасній історії родовище золота Дадунгоу в провінції Ляонін, запаси якого оцінюються в 1 444 тонни. Знахідка стала найбільшою з 1949 року. Геологи відкрили 2,586 млн тонн руди із середньою концентрацією золота 0,56 грама на тонну. Оціночна вартість цієї кількості золота становить орієнтовно понад 166 мільярдів євро.

