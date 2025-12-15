Зазначається, що підходи до заводу "Арктик СПГ-2" починають замерзати.

Танкер "тіньового флоту" Російської Федерації, що перевозить скраплений газ, відмовився від завантаження палива з експортного заводу в Арктиці, на який США наклали санкції. Ймовірно, причиною відмови стало утворення льоду - ще одна проблема для Москви.

Видання Bloomberg пише, що танкер "Буран", який у 2024 році потрапив під санкції з боку США, наприкінці листопада попрямував до підсанкційного експортного заводу "Арктик СПГ-2". Дані щодо суден показують, що судно кружляло поблизу Обської затоки, а у вихідні повернулося в Мурманськ.

За даними журналістів, з червня завод експортував понад 1 мільйон тонн СПГ, але нинішня ситуація свідчить про те, що завод буде змушений скоротити поставки до наступного літа. У міру потовщення льоду в зимові місяці, прохід до заводу на півострові Гидан на півночі Росії і назад стає все більш складним.

"Буран" - так зване судно льодового класу Arc4, що означає, що воно може перетинати води, коли лід тонший. У російському "тіньовому флоті" є тільки один танкер класу Arc7 - Christophe De Margerie, який може плавати в замерзлому морі весь рік.

Наразі "Арктик СПГ-2" має дві діючі виробничі лінії з потенційною сукупною річною потужністю близько 13,2 мільйона тонн. Досі всі поставки з заводу цього року прямували на плавучі сховища в Росії або на південний китайський імпортний термінал у Бейхаї.

Арктик СПГ-2 - останні новини

Російський завод "Арктик СПГ 2" розпочав постачання забороненого палива до Китаю наприкінці серпня, що збіглося з візитом Володимира Путіна до Пекіна.

6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів із забороненим газом.

