За словами політика, Україна повинна мати можливість захистити себе.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Україна наразі ближча до миру, ніж будь-коли, проте вона застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди. Про це вона сказала перед засіданням глав МЗС ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Донбас - це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу - ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки… Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора", - зазначила Каллас.

Розповідаючи про потенційні гарантії безпеки для України, дипломат додала, що "це не можуть бути папери чи обіцянки".

"Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе… Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на дев’ятнадцять країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим", - зауважила вона.

За словами політика, цей тиждень є "дуже важливим" у вирішенні питання щодо фінансування України, а також вона підкреслила, що на столі є "кілька варіантів".

"Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів", - підсумувала Каллас.

Мирні переговори - останні новини

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Кремль погрожує заперечити європейські та українські правки щодо мирного плану. Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ "дуже чітко" висловила свою позицію і буде мати "рішучі заперечення", якщо Україна та Європа внесуть поправки до мирного плану.

Також ЗМІ повідомляли, що переговори у Берліні між Україною і США продовжаться в понеділок, 15 грудня. За словами журналістів, уряд США "принаймні попередньо, визнав перспективи успіху в берлінських переговорах", про що свідчить той факт, що він направив свою делегацію у Німеччину.

