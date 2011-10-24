Вінничани виграли відбір до “Діа-Євро-2012”

Минулими вихідними на полі вінницького СК «Нива» проходила фінальна частина Всеукраїнського турніру з міні-футболу серед діабетиків. На старт вийшли збірні Вінницької, Дніпропетровської і Сумської області та Києва. Збірна Івано-Франківськой області, яка також виборола право грати у фінальній частині, чомусь не приїхала. Основна мета таких змагань – показати, що навіть інсулінозалежні люди (хворі на цукровий діабет), багато з яких має групу інвалідності, можуть дозволяти собі звичайні людські радощі. Але на всяк випадок біля ігрових майданчиків розташувались дві машини швидкої допомоги і чергові лікарі – ендокринологи і реабілітологи.

Упевнено перемогла збірна Вінницької області. Вона розгромила сумчан, киян і дніпропетровців відповідно з рахунками 11:3, 14:0 і 14:2. Друге місце – у Сумської області, третє – у Дніпропетровщини. Таким чином, базовою командою для збірної України діабетиків стала збірна Вінницької області під керівництвом Володимира Цебрія. Вона гратиме на «Діа-Євро-2012» в Києві одразу після завершення чемпіонату Європи з футболу. На цьому турнірі очікується участь збірних Італії, Іспанії, Португалії, Бельгії, Росії, Казахстану і, як це не дивно, Арабських Еміратів.

– Всі гравці нашої команди – з Вінниці, – повідомив Володимир Цебрій. – Вік футболістів – від 17 до 31 року. Разом вони грають вже 2 роки. Окрім своїх вихованців, до збірної України серед діабетиків я поки планую включити лише одного гравця з Сумської області.