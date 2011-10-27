Вінницькі пенсіонери довіряють банкам

Протягом 9 місяців 2011 року в області проводилась робота по залученню пенсіонерів для виплати пенсій через банківські установи.

За даними Головного управління Пенсійного Фонду Україні у Вінницькій області, питома вага пенсіонерів, які отримують пенсію та грошову допомогу через поточні рахунки в установах банків від початку року зросла на 1,9 %, (з 31,2 % на початок року до 33,1 % станом на 1 жовтня). З початку року чисельність одержувачів збільшилась на 9661 осіб – з 155 185 до 164 846.

Враховуючи те, що операції з відкриття рахунків пенсіонерам, зарахування і виплата пенсій та допомог з них здійснюється безкоштовно, а сума перерахувань досягла 2 млрд. 125 млн.грн., економія коштів Пенсійного фонду за 9 місяців розрахунково становить 17,2 млн. грн.

Поряд із такими важливими завданнями, як збір коштів на виплату пенсій та призначенням/виплатою пенсій усіх видів, існують інші, не менш актуальні питання. Серед них підтримка у реальному часі бази даних по страхувальниках та застрахованих особах. Особливо це необхідно з огляду на те, що даними цих баз користуються інші соціальні фонди.