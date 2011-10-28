По чім рибка у заповіднику?

У місті Бар працівники міліції «на гарячому» затримали жінку, яка разом зі своїм сином з заповідної частини ріки Рів скоїли крадіжку риби, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вночі, на березі річки Рів, працівники Барського райвідділу міліції затримали 58-річну місцеву жительку, яка разом зі своїм 37-річним сином на гумовому човні займалися виловом риби у заповідній зоні річки. У тенетах зловмисників опинилися карасі, щуки та білий амур на загальну суму понад 1 000 гривень.

Як з’ясувалося, затримані тривалий час займалися рибним промислом, але в поле зору працівників міліції потрапили вперше. Виловлена браконьєрським шляхом риба зранку мала потрапити на прилавок місцевого базару.

Як повідомив начальник Барського Райвідділу міліції Петро Кушнір, усі знаряддя для вилову риби браконьєрським способом у затриманих вилучили, наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка».