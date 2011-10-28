На сесії Вінницької обласної ради не обійшлося без резонансів

По закінченні сесії Вінницької обласної ради голова фракції «ВО «Батьківщина» у Вінницькій обласній раді Людмила Щербаківська взяла слово біля трибуни, щоб оголосити звернення на підтримку лідера партії Юлії Тимошенко. Цю заяву підтримали депутати від Батьківщини, Єдності та Фронту змін (за регламентом було висвітлено пофракційне голосування), загалом проголосували 57 депутатів з присутніх 96. Після оформлення її буде направлено до ВР.

Проте закриття сесії не відбулося без резонансів, оскільки Людмила Щербаківська наполягала на оголошенні секретарем ТВК рішення щодо виключення депутата фракції «ВО «Батьківщина» Григорія Сторчака та вручити тимчасове посвідчення наступному за списком депутату Олександру Ковалю.

Голова обласної ради Сергій Татусяк повідомив, що до обласної ради надійшла офіційна Урядова телеграма за підписом заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної про те, що дії Вінницької обласної ТВК неправомірні, і у разі оголошення прийнятого рішення комісію буде розпущено, а члени ТВК, що приймали позитивне рішення, нестимуть кримінальну відповідальність.

Чи буде дійсним те посвідчення, що отримав Олександр Коваль, стане вже відомо на наступній сесії Вінницької обласної ради.