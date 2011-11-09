На Вінниччині з'явився надсучасний молочно-товарний комплекс

У селі Громадському (Літинський район) на базі ПАТ “Племзавод “Літинський”, який входить до складу концерну “Укрпромінвест”, введено в дію молочно-товарний комплекс. Застосовані тут технологій дозволяють реалізувати промислове виробництво молока з якістю, що не тільки відповідає, а й перевищує євростандарти.

Запровадження закритої системи збирання та передачі молока унеможливлює контакт продукції з довкіллям, забезпечує його екологічність.

Наразі на комплексі утримується 950 голів ВРХ — від новонароджених теляток до дійного стада. Тварин утримують при температурі навколишнього середовища, загартовуючи з першого дня існування. Відтак тварини здоровіші, а, значить, антибіотиків у молоці немає.

До 2013 року комплекс має вийти на повну потужність. Поголів'я худоби сягне 2500 голів, а виробництво молока — 30-40 тонн на добу.

Наразі в області за добу збирається 750 тонн молока.Переважна більшість - 80% - у приватному секторі.

Інвестор вклав у будівництво комплексу близько 100 мільйонів гривень. Причому йдеться не тільки про інвестиції у будівництво та поголів'я, а й про соціальну складову, - будівництво дороги до села. За словами господарів, планова окупність комплексу — 9 років.

Як сказав присутній на відкритті Петро Порошенко, сучасні технології виробництва молока забезпечать суттєве зниження його собівартості. За розрахунками, вона буде нижчою від середніх показників у країні на 30-40%. А в разі курсової стабільності та відсутності економічних форс-мажорів, виробники сподіваються довести її до 2.50 2.8 гривень за літр.

Основним споживачем виробленого в Громадському молока стануть підприємства корпорації “ROSHEN”. Відтак і вимоги до якості молока, виробленого в спорідненій структурі, надвисокі, - аби забезпечити відповідність всієї продукції концерну євростандартам іще до втупу України у СОТ.