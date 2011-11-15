Могилів-Подільським вчителям винні мільйон гривень

Над педагогами Могилева-Подільського ніби навис фатум: хто б не приходив на місце мера, а зарплату їм вчасно не платять. За останніми даними, освітянам міста заборгували більше мільйона гривень.

Зокрема, вчителям шкіл винні 652 тис. гривень, працівникам дошкільних установ - 341 тис. грн., викладачам спортшколи - 32 тисячі, а позашкільних закладів — 27 тисяч гривень.

Такі цифри оприлюднив на тематичній нараді голова Вінницької ОДА Микола Джига.

Звертаючись до секретаря тамтешньої міської ради, він досить різко прокоментував ситуацію із ліквідацією заборгованості по зарплатні у Могилеві-Подільському.

- Могилів-Подільський — це місто в тіні. Що будемо з вами робити? Проти кого порушуватимемо кримінальну справу? Взялись, пообіцяли “ми там зробимо, наведемо порядок”... Люди повірили, проголосували... А ви чим там займаєтесь?

Натомість очільники міста повідомили, що борються із боргами: скоротили 70 освітян. А всі бюджетні надходження обіцяють спрямовувати на виплати вчителям.