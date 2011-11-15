Біля пам’ятника воїнам-афганцям у Вінниці скоїли акт вандалізму

Пам’ятник Воїнам-інтернаціоналістам, що у Центральному парку культури і відпочинку міста Вінниці, пошкодили невідомі вандали.

Вірніше, злодії намагались вкрасти частину огорожі, вочевидь, з метою подальшого збуту її на металобрухт. Вочевидь, злодіїв хтось налякав, оскільки огорожу знайшли в кількох метрах від пам’ятника.

На думку директора парку Юрія Приймака, злочинні дії вандалів та хуліганів у парку – не новина, адже паркова територія, яка має площу понад 30 га, охороняється лише двома охоронцями.

За словами представників Спілки воїнів-інтернаціоналістів Вінниччини, цю справу не слід замовчувати, а необхідно звернутися до правоохоронних органів з метою подальшого розслідування.

«Це – священне місце, тут 168 прізвищ хлопців, які віддали своє життя, і сюди приходять їхні побратими, родичі, друзі та жителі міста, аби пом’янути та віддати свою шану їхній світлій пам’яті, - говорить один з активістів Спілки Григорій Цирканюк. – І ми просто не маємо права залишатися осторонь цієї справи, чекаючи, чи не заманеться комусь знову вчинити якісь хуліганські дії».