З 1 січня 2012 року реєстр виборців міста очікує змін

16:31, 15 листопада 2011
Вінниця
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Створять єдину об’єднану структуру

"Відділ ведення Державного реєстру виборців у місті Вінниці", - таку назву матиме об’єднана структура обласного центру. На сьогоднішній день у приміщенні колишньої Замостянської районної ради працюють три відділи: Замостянський, Ленінський та Староміський. Після нового року їх очікує об’єднання. Про це повідомив представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

На думку експерта, із введенням електронного держреєстру виборців, вже на наступних виборах ми матимемо найбільш якісні списки виборців. На даний момент відділи працюють в основному із інформацією міліції та РАГСів. А це досить великий масив інформації, яка щоденно змінюється, - зазначив Телень. Втім, як на мою думку велика проблема залишається із тими виборцями, яким виповнилося 18 років. Саме їх досить складно індентифікувати.

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