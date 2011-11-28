У Хмільнику хочуть позбутися Леніна

Пам'ятник Леніна у Хмільнику потрібно знести. Таку ініціативу висунув депутат Хмільницької міської ради Володимир Шеремета.

Це питання найближчим часом має розглянути виконавчиий комітет міської ради, - повідомляє “Громадський форум Хмільниччини”.

- Ми спокійно проживаємо на вулицях Фрунзе, Кірова, Леніна, Петровського, Постишева, Ворошилова, Дзержинського, Свердлова, Куйбишева, і слава Богу, - каже Володимир Шеремета. - А на поодинокі заклики про те, що це не нормально отримуємо відповідь: “Та воно вам потрібно? Є питання важливіші.”

Так, дійсно є питання важливіші. Та чи не занадто ми безпечні, чи не виявляться комуністичні вожді мудрішими нас, адже вони приділяли ідейному вихованню величезну увагу, і не дарма – ми досі боїмося їхніх істуканів. Руйнуючи старі цінності, ідеали, ми забули створити власні.

Особисто мені пам’ятник Леніну зовсім не заважає, я можу не звертати на нього уваги. Але тоді вже точно потрібно буде забути словосполучення “Національна ідея”, без якого ще жодна країна не стала Країною.

За словами депутата міськради, питання не в тому, зносити пам’ятник, чи не зносити, бо переконаний, що його колись точно там не стане. Питання в тому, що зробити це потрібно не тоді, коли його вже нікому буде захищати і це нікого вже не образить. “Така поведінка притаманна слизьким безхребетним плазунам, і має бути абсолютно неприйнятною для людини. Ця подія не може пройти гладко, вона повинна запам’ятатись, з неї повинні зробити висновки і молодь, і старші покоління.”