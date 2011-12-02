У Козятині під опалим листям "вродили" снаряди

Жителька Козятина, прибираючи на присадибній ділянці листя, виявила небезпечний сюрприз.

Три снаряди калібру 122 мм часів Великої Вітчизняної війни, знайдені господинею, налякали пожильців садиби не на жарт.

Аби не сталось лиха, повідомили МНС. Відтак, відучора там встановлено чергування працівників Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області, а ділянку, де знайшли вибухонебезпечну “спадщину” з минулого, обгородили.

Як повідомляється на офіційному сайті УМНС у Вінницькій області, виїзд групи піротехнічних робіт заплановано на сьогодні.