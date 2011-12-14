Британська Рада «Активні Громадяни» збирала слухачів у Львові

9-10 грудня 2011 року у Львові відбувся Другий модуль проекту Британської Ради «Активні Громадяни», участь в якому взяли біля 40 учасників з різних регіонів України.

Вінниччину представляли три керівники громадських організацій - Наталія Величко ВОГО “Подільська агенція регіонального розвитку”; Сергій Мар’янчук ГО «Молодіжна організація «СЛАВІС-ВІННИЦЯ»; Оксана Неживенко Молодіжне крило ГО «Вінничани у Києві».

Учасники мали змогу взяти участь у тренінгах та практичних семінарах. Зокрема, в робочих групах опрацювали дерево проблем, аналізували проблеми та контекст для розробки цілей проекту.

Другого дня учасникам проекту Британської ради «Активні Громадяни» була запропонована зустріч з міським головою Львова Андрієм Садовим, який поділився своїми успіхами, розповів про стратегічне бачення розвитку міста, наголосив щодо підтримкою Львовом розвитку IT-індустрії тощо.

Також учасники мали можливість ознайомитись з роботою міської ради загалом та зокрема її відділів – прес-служби, промоції міста, Центру туристичної інформації.

- Цей досвід для нас був не просто цікавим, а й можливістю використати його в подальшому для реалізації в нашому місті, - говорить Сергій Мар’янчук. – Оскільки Вінниця – європейське місто, знаходиться на перехресті туристичних шляхів, і тому ми маємо можливість зробити його дійсно туристичною меккою. Крім того, цікавий досвід співпраці рад різного рівня з громадськими організаціями. На Вінниччині вперше в Україні було створено Громадську раду при обласній раді, і тому тут вже ми ділилися власним досвідом співпраці з львів’янами.