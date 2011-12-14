Могилівчанин виграв обласний шаховий чемпіонат

У приміщенні ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, відбувся чемпіонат області серед шахістів з районів. Не допускали лише представників обласного центру. Але серед 49 спортсменів з 15 районів та міст області були практично всі найсильніші. Закономірну перемогу здобув триразовий чемпіон області з класичних шахів кандидат у майстри спорту Андрій Горобець (Могилів-Подільський). Також 7,5 очки у 9 турах набрав Павло Лавренчук (Літин), але в нього виявився гіршим додатковий турнірний коефіцієнт. На третьому місці – Сергій Слободиський (Літинський район), який набрав 7 очок. Цього разу не потрапили до числа призерів безумовні лідери обласних шахів – Олексій Рубан (Козятин) та Анатолій Ходюк (Жмеринка).

Окремо визначалися призери серед жінок. Першою стала Галина Телюх (Ладижин). До трійки найкращих також увійшли Інна Ткач (Тульчин) та Інна Данилюк (Літин). До речі, жінки і дівчата грали в одному турнірі разом з чоловіками і здобули над ними низку блискучих перемог.