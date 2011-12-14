Вінницькому медуніверситету виділили землю під клініку

Кабінет Міністрів України дозволив відвести Вінницькому національному медуніверситету ім. М. Пирогова 6.8 га земель лісогосподарського значення для будівництва міжрегіональної університетської клініки.

Про це йдеться у розпорядженні КМ від 16.11. 2011р. № 1203-р. “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”.

“Відповідно до статей 92, 123 і 149 Земельного кодексу України надати дозвіл Вінницькому національному медичному університету імені М. І. Пирогова на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 6,8 гектара (землі лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користуванні державного підприємства “Вінницьке лісове господарство”, розташованої за межами населених пунктів на території Вінницького району Вінницької області, з подальшим наданням її у постійне користування для будівництва міжрегіональної університетської клініки”.