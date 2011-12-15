Ревізори забезпечили відшкодування державі понад 54 млн. грн.

Протягом січня – листопада 2011 року фахівці КРУ у Вінницькій області забезпечили відшкодування 54,8 млн грн втрат фінансових і матеріальних ресурсів. З них 19,1 млн грн склали надходження до бюджетів, бюджетних установ та організацій, а також виплати фізичним особам належних доходів.

Про це повідомила прес-служба КРУ у Вінницькій області.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 408 управлінських рішень, що дало змогу усунути виявлені недоліки та порушення, а також запобігти їм у подальшому.

Так, під час ревізії Тульчинської міської ради за період із серпня 2009 по вересень 2011рр. виявлено факти продажу двом місцевим суб’єктам господарювання – ТОВ «ДВІН-1» та СТ «Леховіцер» земельних ділянок загальною вартістю близько 280 тис. грн Незважаючи на те, що договори купівлі-продажу були укладені ще в травні 2007р. та грудні 2008р., на час проведення контрольного заходу кошти до місцевого та державного бюджетів так і не надійшли.

Через незабезпечення посадовими особами виконавчого комітету міської ради укладення договорів оренди земельних ділянок та угод про добровільну сплату за фактичне користування земельними ділянками загальною площею більш як 21га, бюджет міста втратив понад 352 тис. гривень доходів у вигляді податку на землю.

Окрім того, у вересні ц.р. міський бюджет недорахувався й понад 32 тис. гривен від КП «Тульчинський завод «Старт», який, порушуючи умови угоди, не сплатив оренду за користування земельною ділянкою.

Зазначені вище порушення усунені шляхом перерахування ТОВ «ДВІН-1» до державного та місцевого бюджетів більш як 310 тис. грн за придбану в 2007 році земельну ділянку ( в тому числі – понад 154 тис. грн згідно з договором купівлі-продажу, решта – пеня за прострочення платежу та кошти за інфляцію). Аби забезпечити надходження коштів від продажу земельної ділянки СТ «Леховіцер», Тульчинська міська рада пред’явила судовий позов.

Крім того, із суб’єктами господарювання, що використовували земельні ділянки без правовстановлюючих документів, укладено 22 угоди про добровільну сплату. По 21 із них до бюджету вже перераховано близько 159 тис. грн, а матеріали по чотирьом землекористувачах передані до суду.

Також КП «Тульчинський завод «Старт» сплатив орендну плату за користування земельною ділянкою.

За недотримання вимог чинного законодавства, чотири посадові особи виконавчого комітету Тульчинської міської ради притягнуті до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи. Крім того, застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках установи, відкритих в органах Державного Казначейства.