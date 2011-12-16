Вінниці дали 10 млн. гривень субвенції на зарплати бюджетникам

Відповідно до закону про внесення змін до Держбюджету України на 2011 рік та розпорядження Вінницької ОДА, обласному центру передано ряд життєво важливих дотацій та субвенцій з Державного та обласного бюджетів.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Зокрема, місту передано 10 мільйонів гривень додаткової дотації з Держбюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Як розповів УНІАНу міський голова Володимир Гройсман, для того, щоб закрити всі питання із зарплатнею бюджетників, Вінниця просила 22 мільйони. Проте із Держбюджету надійшло тільки 30 млн. гривень на всю область. Відтак, місту залишається сподіватись, що до нового року грошенят ще підкинуть, та покладатися на власні сили.

Володимир Гройсман запевнив, що міська рада зробить усе, аби бюджетники отримали зароблене ще до свят. Якщо ж Державне казначейство вирішить припинити видаткові операції раніше, то гроші до людей дійдуть у перших числах січня.