Вінницькі рукопашники – другі в Україні!

У спорткомплексі КПІ, що у Києві, вихідними проходив Кубок України з рукопашного бою серед чоловіків. Збірна Вінниччини виборола високе друге місце серед 13 збірних областей. До неї, як і до інших команд, входило 7 спортсменів: із Вінниці, Тульчина, Ямполю і Погребища.

Індивідуального заліку не було. Найкращий результат показав лідер вінницької збірної – майстер спорту України Сергій Водянюк (категорія до 60 кг, Ямпіль). Також добре себе проявили на турнірі кандидати у майстри спорту Вадим Більський (65 кг, Ямпіль), Володимир Соляр (70 кг, Тульчин) та Дмитро Мельник(85 кг, Погребище).