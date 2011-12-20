Вінничани скаржаться, що в них гасне світло

1114 звернень мешканців Вінниці зареєстрували минулого тижня диспетчерські служби комунальних підприємств та відділу оперативного реагування міської ради Цілодобова варта.

Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

Найбільша кількість скарг стосується роботи Вінницьких міських електромереж. Це пов'язано, зокрема, з відключеннями, які організація проводить у зв'язку з реконструкцією мереж на Малих Хуторах, а також вулицях Ботанічній та Руданського, зазначила начальник Цілодобової варти Антоніна Іващук. За її словами, на попередньому тижні диспетчерські служби зареєстрували 970 звернень.