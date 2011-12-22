Кримінальний "принц" погорів на крадених чобітках

Жіночі черевички часто фігурують у казках, - благородні герої ладні об'їздти заради примхи коханої півсвіту і навіть дідька осідлати. Реалії ж, звісно, прозаїчніші.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, до Замостянського райвідділу міліції міста Вінниці звернувся 45 – річний приватний підприємець з повідомленням про те, що у ранковий час невідомі розбили скло його автомобіля і викрали з салону машини п’ять пар жіночих чобіт.

За підозрою у скоєнні цього злочину правоохоронці затримали раніше судимого 25 – річного вінничанина, в якого під час обшуку виявили крадені речі. За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.