Томашпільська школа буде зразком найкращої в Україні

У 2010 році в області досягнуто позитивних результатів в освітній галузі, зокрема споруджено два потужних освітянських об’єкти. В Шаргородському районі запрацювала школа-гімназія, в якій навчаються 384 учні. Для дітей цієї школи передбачено усі комунікаційні умови всередині приміщення та споруджено спортивні майданчики навколо школи.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига на підсумковій прес-конференції 2011 року.

Ще один потужний об’єкт, який має стати зразковим для всієї України, готовий до запуску вже наприкінці грудня. „Ми планували відкриття школи на 22 грудня, але я вважаю, що на відкритті такого об’єкту має бути присутнім або Президент держави, або прем’єр-міністр”, - зазначив Микола Джига.

Томашпільська загальноосвітня школа розрахована на 1300 учнів. Школа унікальна тим, що має енергозберігаючу технологію опалювання, в основі якої знаходяться піролізні котли. Школа також утеплена зовні.

„Для молодшокласників в цій школі є спец блок, де дітки можуть спати вдень. В школі є майстерні, де хлопці можуть проводити слюсарні роботи з металом, також столярні по дереву. Для дівчаток – класи домоводства та кулінарії, - зазначає губернатор. – Я вважаю, що цей заклад має стати не лише центром знань, а й центром виховання дитини, де пануватиме атмосфера людяності, відкритості і доброти”