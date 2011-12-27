Перше робоче місце: "башляй" – і "липова" трудова в кишені

На Вінниччині останнім часом прослідковуються факти продажу трудових книжок із кількома роками трудового стажу. За певну плату бажаючий зробити запис у трудовій книжці отримує у такий спосіб можливість працевлаштуватись у бажаній сфері. Подібні послуги поширені не лише через Інтернет-мережу, а й на теренах області в приватних нелегальних структурах.

За словами начальника головного управління ПФ України у Вінницькій області Миколи Черненка, ціна одного запису стажу „на чорному ринку” від 500 до 1000 гривень. Хоча за словами представників пенсійного фонду, від правоохоронних органів Вінниччини інформації щодо торгівлі книжками не надходило.

Проте представники центру зайнятості та пенсійного фонду вважають за доцільне вжити превентивних мір, оскільки на рівні держави в цьому питанні ведеться потужне розслідування. Зокрема в Київській області „ділки” підробили печатку суду, якою штампували так звані підтверджуючі рішення судів по „чорнобильцях” щодо додаткових виплат.

- Із 2000 року трудова книжка певною мірою втратила свою функцію. Так як наразі діє загальна електронна персоніфікована база даних кожного працюючого, - зазначає начальник головного управління ПФ у Вінницькій області. - Щомісяця до цієї бази вносять звітність. Сенсу фальшувати трудову книжку немає. Трудова книжка нас не цікавить, принаймні, у тих, людей, які виходять на пенсію після 2000-го року.

Якщо роботодавець дійсно хоче перевірити ваш стаж, він може попросити особисто вас принести довідку з двох структур: з податкової і пенсійного фонду.

„На вудочку” незаконного першого запису в переважній більшості потрапляє молодь, для якої залишається проблема першого запису в трудовій книжці. Зазвичай роботодавець при працевлаштуванні вимагає відповідного стажу, а де ж його взяти, якщо ти тільки-но закінчив вищий навчальний заклад?

Держслужбовці також нарікають на скорочення кадрів, що навіть нікуди працевлаштовувати молодих випускників, яким проплачували навчання у вузах за державний кошт.

За словами начальника інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Вінницького обласного Центру зайнятості Вадима Деруна, державні механізми „захисту” молодого працівника, все ж таки, існують – це дотаційні робочі місця. В цьому році по дотації влаштовано 1208 осіб. „Крім дотацій є бронювання першого робочого місця для молоді, що закінчила вищий навчальний заклад”, - зазначає Вадим Дерун. Але разом з тим він визнає, що на ринку вакансій превалюють робітничі професії.