На батьківщину Руданського завітало Всеукраїнське свято сатири

14 січня у с.Хомутинці Калинівського району з нагоди 178-ї річниці від дня народження видатного українського поета, гумориста Степана Руданського відбулося 4-те Всеукраїнське свято гумору та сатири «І я знов живий свій оглядую…».

На малу батьківщину поета з’їхалися літератори, шанувальники його творчості, керівники області та району. Гості поклали квіти до пам’ятника Степана Руданського, відвідали єдиний в Україні музей поета, побудований на місці його батьківської хати, а також вклонилися могилам його батьків.

Вітаючи гостей свята, сільський голова Хомутинець Оксана Мудрик повідомила, що мала батьківщина вшановує пам'ять свого земляка, видатного письменника-класика, фольклориста, перекладача і громадського діяча масовим святом із 1981 року. Невдовзі обласне свято стало Всеукраїнським.

- Враховуючи те, що Степан Руданський заслуговує на найдорожчий у світі титул – титул народного поета, влада району на реконструкцію його музею у Хомутинцях виділила 103 тис.грн., - зазначив у вітальному слові голова Калинівської райдержадміністрації Василь Поліщук. – Також будуть виділені кошти на ремонт даху клубу та благоустрій вулиць.

Присутній на святі внучатий племінник Степана Руданського Олексій Боржковський повідомив, що у м.Ялті, де поет 12 років працював лікарем і де похований, у місцевому медичному коледжі планують відкрити музейну кімнату Степана Руданського. І звернувся до земляків допомогти із збором експонатів до нового музею.

На святі лунали пісні, співомовки та гуморески Степана Руданського, свої твори декламували сучасні гумористи, самодіяльні актори демонстрували театралізовані сценки.

15 січня свято продовжилося у Калинівці, куди з’їхалися поети-гумористи, самодіяльні артисти та фольклорні колективи з усієї України. Кульмінацією дійства стало вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського літературної. Цьогоріч її присудили народному артисту України Станіславу Максимчуку зі Львова, а дипломантами стали Микола Возіянов та Микола Петренко.