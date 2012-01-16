Пограбували 90-річного дідуся у власній домівці

У п'ятницю зовсім не новорічна пригода сталася із 90-річним мешканцем села Іракліївка Могилів-Подільського району.

До місцевого райвідділу міліції чоловік звернувся із повідомленням про те, що у нічний час в його будинок проник невідомий чоловік і погрожуючи фізичною розправою відібрав 1400 гривень.

З’ясувалося, зловмисник заліз в будинок через дах.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, по «гарячих» слідах працівники міліції встановили особу підозрюваного. У скоєні пограбування обґрунтовано підозрюється 32–річний житель Мурованокуриловецького району. Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу.