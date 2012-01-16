Італійська «бронза» вінницьких індорхокеїстів

У м. Лігнано (Італія) 13–15 січня проходив чемпіонат Європи з індорхокею (хокей на траві в закритому приміщенні) серед національних збірних у групі «Championship II» (другій за значенням). Національна збірна України, яка складалася виключно з вінничан, виборола бронзові нагороди.

За медалі на турнірі змагалося 8 команд. У груповому етапі українці зіграли внічию зі шведами – 6:6, перемогли Шотландію – 4:3 та Італію – 2:1.

У стикових іграх за нагороди підопічні Павла Мазура здолали Данію – 5:4 та програли майбутнім чемпіонам – полякам – 2:4. Друге місце посіла Швеція. Услід за Україною у турнірній таблиці розташувались Данія, Білорусія, Італія, Словаччина та Шотландія.