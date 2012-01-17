Затримали "мінера" Жмеринської електрички

Спільним зусиллям працівників лінійного відділення на станції Вінниця, лінійного відділу на станції Хмельницький та Управління МВС України на Південно-Західній залізниці, затримано чоловіка, який 5 січня надав хибне повідомлення про замінування електропоїзда № 858 «Жмеринка - Київ».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Південно-Західній залізниці.

14 січня працівники лінійного відділу на станції Хмельницький отримали оперативну інформацію про те, що підозрюваний у «мінуванні» електропоїзда чоловік повернувся до дому у м.Хмельницький. Затримавши підозрюваного у Хмельницькому міліція передала, його працівникам Вінницького лінійного відділення міліції для проведення слідчих дій.

Затриманий пояснив, що під час поїздки в електропоїзді він вийшов покурити у тамбур вагону. Один з пасажирів зробив йому зауваження про те, що куріння в електропоїзді заборонено, але він на це не відреагував і той його примусово висадив з електрички на станції Сосонка (Вінницька область). Розлючений чоловік вирішив помститися – зателефонував на «102» й повідомив про замінування електропоїзда.

Як з’ясувалось, затриманий раніше 4 рази притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2012 року о 8 годині 10 хвилин до чергової частини лінійного відділення на станції Вінниця надійшло повідомлення про те, що у електропоїзді № 858 «Жмеринка - Київ» закладено вибухівку. З електропоїзда евакуювали близько 300 чоловік, які були пересаджені у електропоїзд № 832 «Гречани-Київ», що довіз їх до місця призначення. Повідомлення про замінування електропоїзда виявилось неправдивим. Тоді оперативні працівники з’ясували, що телефонував 30-річний мешканець Хмельниччини, який неодноразово притягувався правоохоронцями до відповідальності.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про замінування електропоїзда за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України.