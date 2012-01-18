Аварія з депутатом облради Людмилою Щербаківською (оновлене)

Як повідомляв УНІАН, вчора, о 7.30 ранку, на автодорозі «Комсомольське – Козятин – Біла Церква» сталася аварія з автомобілем «Хонда», в якому знаходились керівник фракції «ВО «Батьківщина» й очільниця обласної організації Людмила Щербаківська та голова Вінницької міської організації Віталій Донець.

- Дорога, якою ми їхали, була надзвичайно слизькою, трасу не було посипано. Машина їхала зі швидкістю приблизно 60 км/годину, водій був вкрай обережним, тому що ми бачили цю ожеледь на автошляху, - говорить Людмила Щербаківська. – На щастя, дотримуючись правил безпеки, ми були пристібнутими, і це фактично нас врятувало, спрацювали подушки безпеки. А ще нас врятували добрі люди і Господь Бог, тому що після такої аварії не виживають. Я не буду переказувати усі емоції, які людина переживає в ті хвилини життя, що можуть стати останніми. Але мені надзвичайно прикро, що представники правоохоронних органів спекулюють на таких речах, і не знаю, хто ті свідки, що спростовують мої слова про непосипані дороги, але міліція була бездіяльною. Правоохоронці швидкої нам не викликали, це зробив депутат обласної ради Павло Ясний, який з Козятина разом з головою Козятинської міської партійної організації «Батьківщина» Ольгою Дацюк одразу ж прибув на місце пригоди.

Людмила Щербаківська говорить, що та аварія залишиться в її спогадах на усе життя: на слизькому мосту машину почало нести, відкинуло у відбійник на перила, потім авто знесло дерево і перевернутим дахом донизу полетіло в річку. «Віталій вдарився головою і знепритомнів, авто стало набиратися водою, я думала, що то бензин і машину зараз знесе у повітря, почала кликати його, щоб він отямився», - згадує вона.

Павло Ясний, який бачив авто після аварії, говорить що та улоговина у Сокільці – «чортове місце», і у тому броді покоїться не одна загибла душа. Тому він вважає, що учасники аварії дійсно народилися «в сорочці».

Після того, як потонули мобільні телефони, по пам’яті набрали однопартійця Віктора Качура, який дістався до місця аварії швидше за швидку.

Людмила Михайлівна стверджує: аби бути людиною, не має значення, під яким партійним прапором ти живеш і працюєш, - чи то однопартієць Іван Мельничук, який одразу прибув на місце аварії; чи то відомий на Вінниччині підприємець Григорій Дерун, який став випадковим свідком і зупинився допомогти; чи то авто, що належить керівництву «Укравтодору» Вінниччини, пасажири якого з машини не виходили…

