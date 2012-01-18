На земельні торги Вінниччини виставлять 596 ділянок

Територіальні органи Держкомзему спільно з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади проводять підготовку необхідної документації на земельні ділянки, права оренди на які будуть реалізовані через аукціон.

Про це повідомили в Головному управлінні Держкомзему у Вінницькій області.

На даний час підібрано 596 земельних ділянок сільськогосподарського призначення та водного фонду державної та комунальної власності загальною площею 10582,4 га, права оренди на які пропонуються для продажу на земельних торгах.

В минулому році перші аукціони пройшли в Липовецькому, Гайсинському, Піщанському та Мурованокуриловецькому районах.

За результатами аукціонів, проведених в 2011 році в області продано право оренди 38-ми земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель водного фонду загальною площею 869,27 га. Ціна, за яку придбано право оренди становить 934,7 тис.грн.