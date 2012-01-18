Житомирські любителі дієтичного м'яса вкрали кролів

У Козятинському районі 18 січня працівники міліції затримали двох жителів Житомирької області 35 та 24 років, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні крадіжки 14 кролів.

Про це повідомили в УМВС у Вінницькій області.

Пухнастиків викрали з приватного господарства 60 – річного мешканця села Залізничне.

Зловмисників було затримано по «гарячих» слідах. За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.