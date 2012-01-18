БЮТівці підозрюють саботаж виборів до облради на Липовеччині

„На 19 мажоритарному виборочому окрузі, що знаходиться в Липовецькому районі 26 лютого, будуть обирати депутата до обласної ради. За попередніми розрахунками ЦВК кошторис цієї кампанії має складати 500 тисяч гривень. Цю суму відкорегували в обласні виборчій комісії, зменшивши до 366 тисяч гривень”, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина».

“На сьогодні навіть цих коштів не виділено, - йдеться далі у повідомленні. - На проведення всієї виборчої компанії Вінницька обласна рада запропонувала лише 160 тисяч гривень, які планують надіслати на рахунки Вінницької обласної виборчої комісії лише після проведення сесії облради. Ці гроші потрібні для роботи дільничих комісій. Виникає питання, чи зможе обласна виборча комісія провести вибори на належному рівні, адже і сума, і строки, яка кажуть, «піджимають».

В повідомленні обласної "Батьківщини" також міститься посилання на голову Вінницької обласної виборчої комісії Павла Лесика. У прес-релізі наведено таке його висловлювання: «Доведеться працювати просто в екстремальних умовах. 26 січня розпочинається процес реєстрації кандидатів, потрібно друкувати агітаційні матеріали, а коштів на сьогодні ще не надійшло. Найближчим часом буде проведено засідання виборчої комісії, де буде визначено стратегію та тактику роботи. Якщо нам відмовлять у виділення потрібної суми, то доведеться звертатись до громадськості та органів прокуратури, з тим що йде свідомий саботаж виборів до обласної ради».

“На думку активістів Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина», обласна рада свідомо затягує час”, - йдеться у повідомленні. - “Представники місцевої влади, налякані подіями в Шаргороді, де на посаду міського голови було обрано представника від партії «ВО Батьківщини» Ігоря Винокура, просто намагається зробити все, щоб вибори не відбулися”.

Та на сьогодні навіть цих коштів не виділено. На проведення всієї виборчої компанії Вінницька обласна рада запропонувала лише 160 тисяч гривен, які планують надіслати на рахунки Вінницької обласної виборчої комісії лише після проведення сесії облради. Ці гроші потрібні для роботи дільничних комісій. Виникає питання, чи зможе обласна виборча комісія провести вибори на належному рівні, адже і сума, і строки, яка кажуть, «піджимають».

Голова Вінницької обласної виборчої комісії Павло Лесик зазначає: «Доведеться працювати просто в екстремальних умовах. 26 січня розпочинається процес реєстрації кандидатів, потрібно друкувати агітаційні матеріали, а коштів на сьогодні ще не надійшло. Найближчим часом буде проведено засідання виборчої комісії, де буде визначено стратегію та тактику роботи. Якщо нам відмовлять у виділення потрібної суми, то доведеться звертатись до громадськості та органів прокуратури, з тим що йде свідомий саботаж виборів до обласної ради».