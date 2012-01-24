Конфліктів у трудових відносинах на Вінниччині поменшало

Національна служба посередництва і примирення відділення у Вінницькій області здійснила аналіз стану соціально-трудових відносин в області. Його динаміка по районах, галузях, у цілому по області за звітний період свідчить, що ступінь напруги соціально-трудових відносин коливався в залежності від рівня соціально-економічного стану конкретних районів, галузей а також від оперативності і дієвості реагування місцевих органів влади, власників підприємств (установ, організацій) на ускладнення стану соціально-трудових відносин, і в цілому був близький до стабільного.

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Так, протягом 2011 року на підприємствах, в установах, організаціях, стан СТВ яких перебував на обліку Відділення по запобіганню виникненню КТС (к), погашено заборгованості із виплати заробітної плати на суму 10791,9 тис.грн. (70,4% від суми заборгованості, що стала основною причиною дестабілізації стану СТВ), перебуває в стадії вирішення питання щодо погашення заборгованості на суму 2456,9 тис.грн.

В області спостерігається тенденція до поступового зниження рівня конфліктності, більш широкого звернення трудових колективів до переговорно-договірної форми врегулювання конфліктів.

Завдяки своєчасно вжитим заходам відділення НСПП у Вінницькій області у взаємодії з Вінницькою обласною державною адміністрацією, федерацією профспілок Вінницької області, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 2011 року вирішено 2 колективних трудових спори, знято з реєстрації на підставі письмового звернення уповноважених представників найманих працівників Вороновицького комбінату комунальних підприємств «Комунальник» смт. Вороновиця Вінницького району та державного підприємства «Вінницький авіаційний завод» м.Вінниця 4 вимоги найманих працівників, попереджено виникнення 18 колективних трудових спорів (конфліктів) та усунено 18 чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин.