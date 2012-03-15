В рамках всеукраїнського туру «15 років» гурт «Тартак» дасть концерт у Вінниці. Шанувальників запрошують у суботу, 17 березня, о 19-00, до вінницького пабу «Royal pub" (проспект Коцюбинського, 39).

Музиканти розкажуть про історію свого колективу у хітах, а також презентують новий альбом «Сімка».

Український гурт «Тартак» створений у 1996 році. Саме тоді новостворений колектив взяв участь у відбірковому турі фестивалю «Червона Рута», де отримав першу премію у жанрі танцювальної музики. Пісня «Я Не Хочу», вперше наживо представлена у Києві 24-го серпня на Майдані Незалежності, стала відображенням думок та почуттів мільйонів українців – тих, які за кілька місяців, стали учасниками і творцями Помаранчевої Революції.

Сьогодні о 8:40 на каналі М1 відбулась презентація кліпу на пісню “Ти подумай”. У відео використано техніку пісочної анімації Світлани Гончаренко.

Про гурт „Тартак” можна дізнатись на сайті http://tartak.com.ua.