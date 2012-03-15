На Вінниччині скоюється по 30 злочинів щодня

За повідомленням органів внутрішніх справ Вінниччини, протягом січня–лютого 2012р. на території області зареєстровано 1,8 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 15,6% менше, ніж у січні–лютому 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 55% склали злочини проти власності, 14% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 5% – злочини проти громадського порядку та моральності, 4% – злочини проти громадської безпеки, по 3% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності, а також злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту і 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Протягом двох місяців 2012р. скоєно 20 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 11 умисних вбивств і замахів на вбивство (що відповідно на 43% та 22% більше, ніж за відповідний період минулого року).

Як і в січні–лютому минулого року, за перші 2 місяці 2012р. зареєстровано 2 випадки зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Кількість крадіжок (790 випадків) і грабежів (56) порівняно із січнем–лютим 2011р. зменшилась відповідно на 14% та 10%, проте кількість розбоїв (16) збільшилась у 2 рази. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (104) та хабарництва (11 злочинів) зменшилась відповідно на 29% та 54%.

Органами внутрішніх справ за січень–лютий 2012р. виявлено 2 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 5 злочинів, з числа яких 20% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському районі та у м.Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2012р. становила 1261 особу (на 11% менше, ніж у січні–лютому 2011р.), з числа яких 542 особи – це жінки, 118 пенсіонерів, 49 осіб – неповнолітні та 8 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 744 особи (59%) та шахрайств – 100 осіб (8%), серед яких 37% – жінки (316 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 36 осіб, з яких 31% – загинуло.

Усього внаслідок злочинних діянь загинула 31 особа, із числа яких 19% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 26% було вбито.

Серед виявлених осіб (1,2 тис.), які вчинили злочини, 47% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 28% мають незняту або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 11% – жінки, 3% – неповнолітні.

Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 62%.